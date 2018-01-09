17:23 09.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Как повлияет теплая погода на весенний урожай в Украине

Экстремально теплая погода в Украине никак не угрожает плодовитости весеннего урожайного сезона. Об этом передает украинский Гидрометцентр.

Как повлияет теплая погода на весенний урожай в Украине

На сегодняшний день массового цветения плодовых деревьев не произошло, а потому урожай в этом году, несмотря на аномальную теплоту, даст сходы вовремя. Для того, чтобы расцвели фруктовые деревья нужна не только нужная температура воздуха, но и определенное количества света, а в зимний период этого можно добиться только с помощью теплиц.

В нескольких областях на юге Украины действительно наблюдалось преждевременное озеленения листков, однако цветение плодовых почек не происходило.

В 2018 году урожай будет зависеть от того, насколько низкими будут температуры во второй половине зимы. Синоптики на оставшиеся два месяцы зимы прогнозируют падение температуры воздуха ночью до минус 15.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по всей Украине на этой неделе ожидается умеренная погода, однако с 13 января в страну придут морозы.

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