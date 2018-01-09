Японский астронавт вырос на девять сантиметров за три недели на МКС

Как отметил сам японец, такое с ним не происходило еще с времен средней школы.

"Меня немного волнует, смогу ли я поместиться в сиденье корабля Союз", – написал Канаи у себя в Twitter.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отмечает, что обычно рост человека увеличивается на 1-2 см из-за отсутствия гравитации в космосе.

"У нас нет данных о случаях прибавки в росте на 9 см", – сообщил газете представитель JAXA.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство КНДР готовится к запуску космического разведывательног спутника под названием Kwangmyongsong-5 ("Сияющая звезда – 5"). Как отмечается, на спутнике будут установлены телекоммуникационное разведывательное оборудование и камеры. Известно, что предыдущий спутник – Kwangmyongsong-4 – Северная Корея вывела на орбиту в феврале 2016 года.