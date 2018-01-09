12:42 09.01.2018 | Общество | Новости
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Японский астронавт вырос на девять сантиметров за три недели на МКС

Японский астронавт Норишиге Канаи вырос на девять сантиметров за три недели пребывания на Международной космической станции. Об этом сообщает газета Санкэй симбун

Японский астронавт вырос на девять сантиметров за три недели на МКС

Как отметил сам японец, такое с ним не происходило еще с времен средней школы.

"Меня немного волнует, смогу ли я поместиться в сиденье корабля Союз", – написал Канаи у себя в Twitter.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отмечает, что обычно рост человека увеличивается на 1-2 см из-за отсутствия гравитации в космосе.

"У нас нет данных о случаях прибавки в росте на 9 см", – сообщил газете представитель JAXA.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство КНДР готовится к запуску космического разведывательног спутника под названием Kwangmyongsong-5 ("Сияющая звезда – 5"). Как отмечается, на спутнике будут установлены телекоммуникационное разведывательное оборудование и камеры. Известно, что предыдущий спутник – Kwangmyongsong-4 – Северная Корея вывела на орбиту в феврале 2016 года.

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