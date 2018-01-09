18:24 09.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ начало расследование в отношении мэра Бучи

Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело в отношении городского главы города Бучи. Об этом передает пресс-служба прокуратуры.

ГПУ начало расследование в отношении мэра Бучи

По результатам предварительно расследование было установлено, что городской главы города Бучи и приближенные чиновники злоупотребили служебным положением при изъятии земель лесного фонда и изменении их целевого назначения площадью в 80 га. Данные земли далее продавались частным лицам, что нанесло государство ущерба на 400 млн гривен. Передача земель происходила в промежутке с 2002 по 2015 года.

Отдельные дела также заведены в отношении секретаря и заместителя городского главы города Буча.

Сейчас дело было направлено в Ирпенский городской суд Киевской области. Всем фигурантам дела грозит десять и более лет лишения свободы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция Киевской области задержала чиновницу поселкового совета.

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