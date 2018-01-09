Британские военные проведут совместное учение вместе с ВСУ

Учения, теоретическая и практическая подготовка будет представлена для 30 человек, которые ранее прошли конкурсный отбор. Занятия будут проходить на базе Учебного центра Военной службы правопорядка. Во время прохождения двухнедельного курса наши бойцы смогут совершенствовать профессиональное мастерство, приобретать новые знания и навыки по ведению оборонительных действий в городских условиях и противодействию самодельным взрывным устройствам.

Подобные учения уже проводятся не первый раз. В рамках программы "Орбинал" намечено постоянное проведение обучения украинских военных международными специалистами с других стран Европы. Это не только теория и курса, но и практика в умении пользоваться высокотехнологичной техникой и военными устройствами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", более 250 французских военных с танками и БМП присоединятся к международному батальону НАТО в Литве в январе.