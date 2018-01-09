Безвиз с Украиной не привел к резкому увеличению украинцев в Польше

После почти пяти месяцев действия безвизового режима каких-то особых изменений в динамике или характере миграции из Украины не наблюдается. Такое мнение высказал во вторник, 9 января, представитель Управления по вопросам иностранцев Польши.

По данным ведомства, если сравнивать два периода то наблюдается рост почти на 9% в приезде украинцев в Польшу. Это является естественным следствием роста количества украинцев, которые живут в Польше, и посещают родину, а также приезда в Польшу на сезонные работы - в сельском хозяйстве или садоводстве.

При этом есть часть трудовых мигрантов, которые желают находиться в Польше дольше.

По состоянию на сегодня около 143 тысяч граждан Украины, имеющих действительные документы, дающие им право на пребывание в Польше на период более чем один год, - отмечают в управлении, напомнив, что граждане Украины имеют право в течение шести месяцев в году работать в Польше без получения разрешения на работу, при условии письменного оформления заявления работодателя о трудоустройстве в соответствующих уездных отделах труда и письменного соглашения.

Напомним, ранее председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что в последние годы страна приняла у себя более 1,5 миллиона украинцев, из которых несколько десятков тысяч – переселенцы с территорий, охваченных войной.

Как сообщал УРА-Информ, уполномоченный парламента по правам человека Валерия Лутковская заявила, что большинство из 1,5 миллиона украинцев, которые находятся на территории Польши, приехали на заработки, и речь о беженцах не идет.