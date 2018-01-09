02:00 09.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Американский эсминец Carney зашел в порт Одессы - ФОТО

У причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64. Он стал первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в 2018 году.

Американский эсминец Carney зашел в порт Одессы - ФОТО

Ожидается, что эсминец пробудет в Одессе до 11 января 2018 года.

Как сообщает командование 6-го флота ВМС США, что цель визита корабля – проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепления комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совбез ООН планирует проголосовать за резолюцию США по ужесточению санкций против КНДР в ответ на испытания межконтинентальных баллистических ракет.

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