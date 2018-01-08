В Украине снижается уровень бедности

Так, наихудшая ситуация в стране наблюдалась с 1997 по 1998 года, тогда бедными и нуждающимися себя называли 52 процента опрошенных респондентов. В течении 15 лет ситуация стремительно менялась и по состоянию на 2008 год бедными считались 11 процентов населения Украины. В ходе исследование выяснилось, что перед началом военного конфликта, в 2013-м году уровень бедности подскочил до 17 процентов. Под конец 2017 года можно констатировать о снижении процента бедности до отметки в 12.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что за четыре года прослойка бедных граждан снизилась до 39 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев трудоустроили в 2017 году.