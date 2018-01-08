13:11 08.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине снижается уровень бедности

В 2017 году в течении января-декабря было зафиксировано падение уровня бедности на 12 процентов. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии.

В Украине снижается уровень бедности

Так, наихудшая ситуация в стране наблюдалась с 1997 по 1998 года, тогда бедными и нуждающимися себя называли 52 процента опрошенных респондентов. В течении 15 лет ситуация стремительно менялась и по состоянию на 2008 год бедными считались 11 процентов населения Украины. В ходе исследование выяснилось, что перед началом военного конфликта, в 2013-м году уровень бедности подскочил до 17 процентов. Под конец 2017 года можно констатировать о снижении процента бедности до отметки в 12. 

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что за четыре года прослойка бедных граждан снизилась до 39 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в  Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев трудоустроили в 2017 году.

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