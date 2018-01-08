00:00 08.01.2018 | Общество | Новости
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В Сиднее зафиксирована аномальная жара

В австралийском городе Сидней этой ночью была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха за последние сто лет.

В Сиднее зафиксирована аномальная жара

Об этом передает ВВС.

Сегодня, седьмого января в городе термометры показали - 47,7 градусов тепла по Цельсию. Последний раз температурный рекорд в городе был установлен еще в 1939 году, тогда температурный показатель составил 49 градусов тепла. Синоптики и климатологи утверждают, что такая жара вызвана изменением климата, который за последние 20 лет на континенте становится все более экстремальным. Спасатели уже начали принимать меры для предотвращения традиционных для страны лесных пожаров, которые обычно накрывают леса в жаркие летние сезоны.

Австралийцев еще в сентябре предупредили об угрозе будущих пожаров из-за крайне сухой погоды. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Австралии горела газовая транзитная система.

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