Украинцы стали больше курить

Потребление украинцами табачных изделий в течении девяти месяцев прошлого года увеличилось на три с половиной процента. Несмотря на то, что в 2018 году акцизы на ввоз сигарет будут увеличены, прогнозируемый рост спроса на продукции составляет четыре процента. В тоже время, закупка сахара увеличилась на два процента, а молочных продуктов на два с половиной процента.

В 2017 жители Украины меньше покупали маргарин - 0,1 процент, консервы - 0,3 процента, масло растительное и яйца - пол процента соответственно.

Эксперты и специалисты Госстата утверждают, что это связано с повышением уровня экспорта страны, а также ростом заработных плат простых украинцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно под Одессой таможенники изъяли нелегальных сигарет на 15 миллионов гривен.