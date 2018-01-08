12:39 08.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцам задерживают декабрьские зарплаты

Задержки по выплате заработной платы на сегодняшний день составляет два с половиной млрд гривен. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Украинцам задерживают декабрьские зарплаты

Так, львиная доля невыплаченных заработных плат приходится на Луганскую и в Донецкую область - по пол млрд соответственно. Наименьшее количество по задолженностям зафиксировано в Черновицкой область - 4,1 млн гривен, Житомирской области - 4,4 млн гривен и Хмельницкой область - 6,5 млн гривен. В основном задержки касаются выдачи зарплаты за декабрь месяц 2017 года. По состоянию на восьмое января 2018 года, уже совершено погашения половины сумму по внутренним задолженностям.

Примечательно, что Донецкая область входит в тройку лидеров по уровню заработной платы на душу населения со средней зарплатой в 8 тыс 217 гривен. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Госстате назвали регионы с самыми высокими зарплатами.

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