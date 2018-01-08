Суд арестовал бывший "министра" аннексированного Крыма на месяц

Суд арестовал его на один месяц. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Аатономной республики Крым, отбывать срок Михальчевский будет в СИЗО Херсона.

При этом сегодня на суде представители обвинения настаивали на его аресте на 60 суток.

Напомним, Михальчевский 5 января подписал подозрение в совершении преступления по статье Уголовного Кодекса Украины Государственная измена. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

Как сообщал УРА-Информ, в начале января сотрудники Службы безопасности Украины установили факт пребывания в Киеве бывшего российского "министра здравоохранения" Крыма Петра Михальчевского.

5 января сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего министра здравоохранения "республики Крым" Петра Михальчевского.