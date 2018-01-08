Ровенские спасатели очень оригинально поздравили украинцев с Рождеством – ВИДЕО

Видео было опубликовано на YouTube канале ведомства. На видео спецтехника подсвечивает фарами и проблесковыми маячками в ритм всемирно известной композиции "Щедрик".

Начальник службы безопасности дорожного движения областного управления ГСЧС Игорь Головко рассказал, что таким образом спасатели хотели пожелать гражданам безопасного Рождества.

По его словам, идея была заимствована у американцев, но постарались сделать приветствие оригинальным.

Всего было привлечено шесть единиц техники и двенадцать спасателей. Снимали также собственными силами, профессионального оператора не приглашали.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Папа Римский Франциск поздравил всех верующих с Рождеством. Понтифик пожелал всем духовной силы, единения, мира и благоденствия. Пусть эти радостные празднования станут источником объединения между всеми христианами - и католиками, и православными, говорит Папа.