Прогноз погоды Украины на сегодня

На западе Украины, в Карпатах и Прикарпатье, стоит ожидать понижения температурного уровня до минус трех по Цельсию. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Днем максимальный показатель может достигать плюс один-два градуса тепла. Центральные области может накрыть мелкий дождь, ночная температура опуститься до нуля градусов. На юге страну преимущественно сухо, без осадков, температура будет сохраняться на уровне трех-пяти градусов тепла.

В столице – без осадков, температура ночью опустится ниже нуля, днем стоит ожидать кратковременное просветление. Утром стоит ожидать повышенную туманность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Рождество в Украине зафиксировано рекордный температурный уровень телпа, а в Киеве мокрый снег.