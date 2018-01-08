06:00 08.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100183596:roman

Прогноз погоды Украины на сегодня

Сегодня, восьмого января по всей территории Украины стоит ожидать морозную погоду. Об этом передает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды Украины на сегодня

На западе Украины, в Карпатах и Прикарпатье, стоит ожидать понижения температурного уровня до минус трех по Цельсию. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Днем максимальный показатель может достигать плюс один-два градуса тепла. Центральные области может накрыть мелкий дождь, ночная температура опуститься до нуля градусов. На юге страну преимущественно сухо, без осадков, температура будет сохраняться на уровне трех-пяти градусов тепла.

В столице – без осадков, температура ночью опустится ниже нуля, днем стоит ожидать кратковременное просветление. Утром стоит ожидать повышенную туманность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Рождество в Украине зафиксировано рекордный температурный уровень телпа, а в Киеве мокрый снег.

Поделиться
Читайте также:
 
На Софийской площади прошел ярмарок украинских колядок В Украине могут снизить пошлины на импорт автомобилей Испанию завалило снегом В Кропивницком произошла авария - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив