18:32 08.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил украинского танкиста Межевикина

Президент Украины Петр Порошенко посетил семью Героя Украины известного танкиста Евгения Межевикина. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Порошенко поздравил украинского танкиста Межевикина

Порошенко посетил квартиру Евгения, подарил его сыну и жене подарки, а также провел праздничный обед вместе со всей семьей. Межевикин был одним из первых добровольцев, которые ринулись защищать родину от российской агрессии и бандформирований Москвы. Он участвовал в обороне Донецка, а также операциях под Илловайском, Троицким и Новолуганским. На его счету множество уничтоженной техники противника. 

Президент также отметил энтузиазм сына Евгения Андрея, который признался, что хочет защищать родину как и его отец.

"Гордимся настоящими защитниками", - говорится в сообщении президента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Порошенко назвал стратегическую цель Украины на 2018 год.

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