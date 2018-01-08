Порошенко поздравил украинского танкиста Межевикина

Президент Украины Петр Порошенко посетил семью Героя Украины известного танкиста Евгения Межевикина. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
Порошенко посетил квартиру Евгения, подарил его сыну и жене подарки, а также провел праздничный обед вместе со всей семьей. Межевикин был одним из первых добровольцев, которые ринулись защищать родину от российской агрессии и бандформирований Москвы. Он участвовал в обороне Донецка, а также операциях под Илловайском, Троицким и Новолуганским. На его счету множество уничтоженной техники противника.
Президент также отметил энтузиазм сына Евгения Андрея, который признался, что хочет защищать родину как и его отец.
"Гордимся настоящими защитниками", - говорится в сообщении президента.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Порошенко назвал стратегическую цель Украины на 2018 год.