Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской - ВИДЕО

Убийцей оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле ее сестру и затем благодаря упорству Ирины приговоренного к уголовному наказанию. Об этом сообщил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

По его словам, лицо, которое объективно подозревается в совершении преступления, задержано. Вместе с тем детали он не уточнил, отметив, что более подробная информация будет обнародована позже.

Чуть позже пресс-служба МВД, ссылаясь на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового сообщила, что подозреваемый в совершении убийства правозащитницы задержан в порядке, предусмотренном соответствующей статьей Уголовного процессуального кодекса Украины.

При этом первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, пояснил, что правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения - от станции метро "Героев Днепра" до поселка Демидов Киевской области. Были опрошены все шестьх водителей маршрутных автобусов, которые двигались по указанному маршруту. Кроме того, полицейские провели поквартирные и подомовые обходы, опросив более тысячи жителей села Демидов, - рассказал он, добавив, что сейчас идут активные следственные действия и необходимые оперативно-розыскные мероприятия для установления возможных свидетелей и очевидцев, которые могли передвигаться вместе с Ноздровской.

Кроме того, по словам Аброськина, в уголовном деле по факту убийства правозащитницы назначено значительное количество криминалистических экспертиз. Результаты самых необходимых из них планируют получить в ближайшее время.

Похороны Ноздровской состоятся 9 января.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, юрист Ирина Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.