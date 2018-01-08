12:56 08.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Дорожная полиция после праздников работает в усиленном режиме

Все подразделения дорожной полиции, 8-9 января, будут переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Дорожная полиция после праздников работает в усиленном режиме

Как отметили в ведомстве, в связи с рождественскими праздниками наблюдается высокая частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим работы.

Особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда украинцы будут возвращаться домой.

Правоохранители, убедительно просят граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ" полиция Соединенных Штатов Америки в течении января-декабря 2017 года застрелила 987 человек. Так, более четверти из погибших это афроамериканцы, более трети это люди латиноамериканского происхождения моложе 30 лет. Из общего количества погибших - 940 это мужчины.

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