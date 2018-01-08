Боевики сорвали перемирие, есть раненый - ВИДЕО

В результате инцидента был ранен украинский военный. Об это в Киеве на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяникя.

По его словам, всего незаконные вооруженные формирования выпустили по нашим позициям 15 мин калибра 82 мм и осуществляли огневое влияние из стрелкового оружия длительностью более получаса. При этом он заверил, что ВСУ придерживались взятых обязательств по полному прекращению огня и не открывали огонь в ответ.

Вместе с тем по данным штата антитеррористической операции по состоянию на шесть часов вечера понедельника зафиксировано шесть фактов нарушения "режима тишины" со стороны боевиков возле Новотроицкого. В ответ украинские военные были вынуждены открывать огонь.

Соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок и дальше нет. Противник продолжает обстреливать из запрещенного минского договоренностями вооружения оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО.

Так по данным щтаба, на луганском направлении боевики более двух часов вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по позициям украинских военных возле Луганского, выпустив в этом районе около 50 мин.

Неподалеку Светлодарска захватчики обстреляли наших воинов из гранатометов и пулеметов", сказано в сводке.

На донецком направлении боевики применили тяжелые минометы калибра 120-мм на Приазовье по позициям сил АТО возле Павлополя, а вооружение БМП, гранатометы и пулеметы - вблизи Талаковки.

Еще дважды в обеденное время оккупанты из стрелкового оружия, включая снайперов, вели огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Новотроицкого. В обоих из этих случаев наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Напомним как сообщал УРА-Информ, впервые в зоне проведения антитеррористической операции 7 января не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков.