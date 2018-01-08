Аваков пообещал открыть полную информацию о подозреваемом в убийстве Ноздровской

Как написал глава ведомства в понедельник, 8 января, на своей страничке в Facebook, правоохранительные органы завтра расскажут все подробности. При этом министр подтвердил задержание подозреваемого и заверил, что улики более чем веские.

Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий во вторник, - пояснил Аваков, добавив, что он

благодарен полицейским за службу.

Напомним, директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что правоохранители задержали человека, которого объективно подозревают в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

По словам первого заместителя главы Национальной полиции Вячеслава Аброськина, в течение последних восьми дней правоохранители собирали и анализировали все материалы, что и позволило задержать подозреваемого.

Как сообщал УРА-Информ, юрист Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января, ее тело нашли в водоеме возле села Демидов Вышгородского района Киевской области.