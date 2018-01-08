09:00 08.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Austrian Airlines будут осваиваться на украинском рынке авиапостащиков

Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и Austrian Airlines готовятся увеличить количество совместных рейсов. Об этом передает Центр транспортных стратегий.

Austrian Airlines будут осваиваться на украинском рынке авиапостащиков

Сообщается, что из Львова в Тель-Авив теперь будут курсировать дополнительные пассажирские самолеты. Количество перелетов увеличится до трех раз в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Также с июня увеличивают количество полетов из аэропорта Львова компания Austrian Airlines. Теперь добраться до столицы Австрии Вены можно будет четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и пятницам. Все рейса будут отправляться в вечернее время. Всего же в Австрию аэропорт планирует организовывать 11 перелетов.

Сейчас международный аэропорт "Борисполь" совместно с МИУ разрабатывают стратегию для привлечения на украинские рынки авиаперевозок большего количества лоукостеров. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", новая авиакомпания SkyUp заработает в Украине с марта 2018 года, лоукост-авиаперевозчик будет выполнять чартерные рейсы по 16 направлениям. 

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