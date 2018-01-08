11:41 08.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацполиция прекратила деятельность 1,3 тыс нелегальных казино

Национальная полиция Украины в течении января-декабря 2017 года ликвидировала 1,3 тыс игорных заведений на территории страны.

Нацполиция прекратила деятельность 1,3 тыс нелегальных казино

Об этом передает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что казино обычно маскируются под видом оператора государственной лотереи или без всяких вывесок и находились в нежилых и подвальных помещениях, часто по обоюдной договоренности с владельцев помещения, который мог получать часть прибыли. Сотрудники Нацполиции совершили рейды по 1329 игорным заведениям. Во время обыска помещений нелегальных казино было изъято более 18 тыс игрового оборудования на общую сумму в 43 млн гривен.

Кроме того, правоохранители изъяли 45 млн гривен наличными. Это деньги, которые были получены организаторами казино преступным путем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столичных супермаркетах замечены игровые автоматы.

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