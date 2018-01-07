В Украине могут снизить пошлины на импорт автомобилей

В Украине могут снизить пошлинные сборы на импорт иностранных иномарок. Об этом заявила председатель налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина.
По ее словам, снижение должно быть экономически обоснованным, иначе государство может потерять миллиарды долларов бюджетных накоплений. Для этого необходимо получить от Министерства экономического развития приблизительную карту развития автомобильной отрасли в стране на ближайшее полугодие. Южанина напомнила, что само снижение пошлин это длительный процесс, ведь ведомству необходимо получить одобрение со стороны городов, а также данные о пропускной способности украинских дорог.
Чиновница уверена, что пример Евросоюза, который имеет безполшлинный пограничный сбор, запросто компенсирует эти финансовые потери с помощью экологического налога, а он в большинстве стран Европы просто "драконовский".
Как сообщалось в "УРА-Информ", импорт иностранных авто в Украину вырос вшестеро с начала 2017 года.