В США от аномальных холодов страдают около ста миллионов американцев

При этом морозы в ряде районов сопровождаются сильным ветром и обильными снегопадами. Как сообщает Associated Press, на данный момент около ста миллионов человек столкнулись с проблемами из-за экстремально холодной погоды, которая обрушилась на восточном побережье Штатов.

В ряде прибрежных штатов ветер поднял высокую приливную волну, которая затопила улицы расположенных на побережье населенных пунктов. Так, в штате Массачусетс власти были вынуждены эвакуировать часть населения, когда прибой затопил некоторые улицы, и вода стала замерзать.

Закрыт ряд аэропортов, в частности, аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, рейсы на вылет отменяются, самолеты, летящие в Нью-Йорк, перенаправляются в другие города.

Медицинские учреждения работают с повышенной нагрузкой в связи с нарастающим потоком пациентов с обморожением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки, где бушует снежная буря, по состоянию на утро пятницы, 5 января, уже погибли меньшей мере 12 человек. Люди умерли из-за сильных холодов, которые охватили северо-восточную часть страны. Из-за морозов тысячи домов остались без электроснабжения, нарушено транспортное сообщение.