Украинцы массово выезжают на заработки в Литву

Согласно информации источника, в 2017 году трудовые визы или вид на жительство получили более 34 тыс иностранцев, из них более 20 тыс составили украинские граждане. Примечательно, что в прошлом году в Литву приехало лишь 10 тыс украинцев, так что этот показатель в 2017 году увеличился в два раза. Обычно украинские граждане выезжают в Литву на сезонные заработки. В балтийской стране украинцев привлекают более высокая зарплата и простая процедура получения вида на работу и жительство.

Однако экономические эксперты уверены, что приток иностранцев в Литву стоит ограничить, так как заработная плата коренных жителей может остановиться из-за дешевезны иностранной рабочей силы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в правительстве Польши уверены, что своими программами по приему украинских мигрантов значительно снижают напряжение с мигрантами в ЕС. Украинцы едут в Польшу в основном на заработки.