Трамп считает себя гением

Глава государства назвал себя - "очень стабильным гением". Причиной для такой открытой лести самому себе послужила написанная американским журналистом Майклом Вуллфом книга "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа", где он опубликовал материалы из 200 интервью о том, что в Белом Доме при администрации Трампа творится полная неразбериха и хаос. Сам Трамп считает, что журналист нарочно старается заработать на имени президента, и что все написанное в книге не имеет никакой правды под собой.

"На самом деле, в течение всей моей жизни мои два крупнейших активы - умственная стабильность и настоящий ум". - написал в своем Твиттер Трамп. Видимо скромности американскому лидеру не занимать, что отмечают многие политологи в его поведении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно группа конгрессменов США попросила экспертов-психологов из Йельского университета составить психологический портрет Дональда Трампа.