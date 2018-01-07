ТОП-10 фильмов про Рождество - ВИДЕО

"Рождественские каникулы"

Семейство Гризволдов готовится к празднованию Рождества. Задолго до праздника они делают покупки, ищут подходящую елку, придумывают подарки, идеи для праздничного ужина и создают торжественную иллюминацию. Все это для них своего рода ежегодная традиция.

"Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке"

Во втором фильме о приключениях Кевина полностью сохраняется изюминка и интересный сюжет из прошлой части, мы снова можем наблюдать за коварными ловушками маленького мальчика, расставленными для злобных бандитов.



"Миллион на Рождество"

Фильм о Рождестве, в котором рассказывается история о семье Саундерсов, которые недавно переехали в небольшой городок, как раз накануне Рождества. Они сталкиваются с основными "прелестями" переезда: утомительный процесс привыкания на новом месте, финансовые проблемы, всеобщая раздраженность... Все это, конечно, не способствует созданию рождественского настроения и праздничной атмосферы.

"Отпуск по обмену"

Успешная бизнес-леди Аманда Вудс, которую сыграла блистательная Камерон Диаз, владеет компанией, занимающейся созданием трейлеров для крупных кинокомпаний. "Во главе руля" стоит Аманда и ее лучший друг Майлс. Дела предприятия идут в гору, но в личной жизни главной героини не все так гладко.

"Чарли и шоколадная фабрика"

Главный герой фильма - мальчик Чарли Беккет живет в очень бедной семье, с родителями и четырьмя бабушками и дедушками в маленькой лачуге. Неожиданно отец теряет работу, и их семье приходится очень туго.

"Реальная любовь"

Девять интересных историй, которые происходят накануне Рождества с совершенно разными людьми, но все они очень тесно переплетены между собой.

"Четыре Рождества"

Если вы любите смотреть интересные фильмы на Рождество, то этот захватывающий фильм будет оценен вами по достоинству. Это история о счастливой паре, которые вместе уже три года, они живут под одной крышей, у них общие интересны и увлечения, но при этом, они не спешат связывать себя узами брака.

"Рождественский коттедж"

Это биографическая история об одном из самых знаменитых американских современных художников - Томасе Кинкейде.

"Рождественская сказка"

Дети и внуки Жюнона и Абель вот уже шесть лет не могут найти общий язык, они погрузли во взаимной обиде и непонимании. Родители решаются на отчаянный шаг - собрать их всех за рождественский стол.

"Гринч - похититель Рождества"

Сюжет этого фильма про Рождество, который уже стал культовым, расскажет о Гринче, живущем на вершине скалы. У него есть единственный друг - его верный пес. Все детство над Гринчем смеялись и издевались по поводу его неординарной внешности.