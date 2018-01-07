Порошенко пожелал украинцам уюта, счастья и любви - ВИДЕО

Как подчеркнул глава государства, Рождество это рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Этот праздник - духовный, но он и государственный и народный. Уже более тысячи лет мы, украинцы, по-особому отмечаем этот день.

Мы храним наши обычаи. Они делают нас особенными и непохожими на других, - отметил президент.

Он также обратился к украинцам с призывом где бы кто не был сегодня: в церкви, за праздничным столом или на работе, вспомнить тех, кто защищает нашу страну. И помолимся за них, попросив для них у Бога здоровья и силы.

В свою очередь Марина Порошенко призвала вспомнить "теплым словом тех, кто живет в сердце", поблагодарить родителей, детей, родных и близких, друзей и коллег за то, что "мы – вместе".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в этом году Украина впервые официально отмечает два рождества. Первый раз - 25 декабря вместе со всей Европой украинцы отмечали Рождество по григорианскому календарю, а сегодня традиционно - по юлианскому со своем православным миром. Верховная Рада 16 ноября одним махом внесла католическое Рождество в перечень нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины.