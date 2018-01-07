Почти весна: погода на рождественские праздники в Украине

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Так, на Рождество, 7 января, тепло усилится. В течение дня +4+10 градусов, на юге +7+12 градусов.

Синоптики отмечают, что небольшие осадки в виде дождя, пройдут в Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Ночью температура воздуха приблизится к нулю.

В столице на Рождество также вероятный небольшой дождь, вечером возможно с мокрым снегом, +5+6 градусов.

А уже 8 января в Украину придет незначительное похолодание. В большинстве областей Украины столбики термометров местами опустятся до минусовых отметок, только в центре и на юге будет плюсовая температура +3+5 градусов.

В третий день праздников в Киеве ожидается ясная погода, днем ​​температура воздуха 0+2 градуса тепла.