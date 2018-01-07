Почти весна: погода на рождественские праздники в Украине

Погода в Украине на рождественские праздники 7 и 8 января будет не очень морозной. На всей территории страны осадков в виде снега не предвидится, а температура воздуха будет плюсовой.
Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Так, на Рождество, 7 января, тепло усилится. В течение дня +4+10 градусов, на юге +7+12 градусов.
Синоптики отмечают, что небольшие осадки в виде дождя, пройдут в Ровенской, Волынской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях. Ночью температура воздуха приблизится к нулю.
В столице на Рождество также вероятный небольшой дождь, вечером возможно с мокрым снегом, +5+6 градусов.
А уже 8 января в Украину придет незначительное похолодание. В большинстве областей Украины столбики термометров местами опустятся до минусовых отметок, только в центре и на юге будет плюсовая температура +3+5 градусов.
В третий день праздников в Киеве ожидается ясная погода, днем температура воздуха 0+2 градуса тепла.