13:15 07.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГосЧС в воскресенье переходит на усиленный режим

На время празднования Рождества подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим работы.

ГосЧС в воскресенье переходит на усиленный режим

В каждом регионе страны в воскресенье, 7 января, проведено уточнение мест массовых мероприятий. Как сообщает пресс-служба ГрсЧС, сегодня усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций".

Вместе с тем до восьми часов утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около семь тысяч спасателей и более двух тысяч единиц техники, среди которых самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правопорядок и безопасность на Рождество возле храмов обеспечат более 18 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

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