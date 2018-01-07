ГосЧС в воскресенье переходит на усиленный режим

В каждом регионе страны в воскресенье, 7 января, проведено уточнение мест массовых мероприятий. Как сообщает пресс-служба ГрсЧС, сегодня усилен мониторинг пожарной безопасности на потенциально опасных объектах и объектах государственного значения, осуществляются профилактические отработки с населением по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций".

Вместе с тем до восьми часов утра 9 января на круглосуточном дежурстве будет находиться около семь тысяч спасателей и более двух тысяч единиц техники, среди которых самолет Ан-26 медико-санитарного назначения и вертолет Ми-8.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правопорядок и безопасность на Рождество возле храмов обеспечат более 18 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.