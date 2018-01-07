04:00 07.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ЕС продолжает выделять усиленную гуманитарную помощь Украине

Европейский союз с момента начала вооруженного конфликта на востоке Украины направил в нашу страну гуманитарной помощь на 525 млн евро.

ЕС продолжает выделять усиленную гуманитарную помощь Украине

Об этом передает официальный сайт Еврокомиссии.

В уведомлении на сайте говорится, что с начала 2014 года, когда конфликт на Донбассе только разгорался было выделено 88 млн евро. Всего же за четыре года войны переселиться вынуждены были четыре с половиной млн человек. Большая половины всей гуманитарной поддержки была направлена людям, которые проживают на территории неподконтрольной Украине. Основная помощь предназначалась женщинам, детям и пожилым людям, инвалидам войны и пострадавшим от бомбардировок вражеских "градов".

По словам верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека начиная с 2014 года на востоке страны погибло более 10 тыс человек, и это официальная статистика. не считающая без вести пропавших и пленных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", более 500 участников АТО были амнистированы в 2017 году.

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