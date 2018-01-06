В Twitter заверили, что не будет блокировать страницы мировых лидеров

Руководство социальной сети Twitter опубликовало официальное обращение, в котором говорится об отказе блокировать страницы мировых лидеров.
Такие сведения размещены на сайте в тексте официального сообщения.
Как утверждают в компании, что такими действиями не удастся заставить лидеров замолчать, однако обсуждение их слов будет сильно затруднено.
Администрация Twitter заявила, что существует для помощи в достижении глобальной, общественной дискуссии.
А избранные мировые лидеры играют критическую роль в этой дискуссии в связи с их нестандартным уровнем влияния на наше общество.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Facebook отказывается сказать, почему он выборочно подвергает цензуре политических лидеров по запросу американского правительства, после того как он удалил аккаунты в соцсетях чеченского лидера Рамзана Кадырова.