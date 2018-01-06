10:15 06.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Twitter заверили, что не будет блокировать страницы мировых лидеров

Руководство социальной сети Twitter опубликовало официальное обращение, в котором говорится об отказе блокировать страницы мировых лидеров.

В Twitter заверили, что не будет блокировать страницы мировых лидеров

Такие сведения размещены на сайте в тексте официального сообщения.

Как утверждают в компании, что такими действиями не удастся заставить лидеров замолчать, однако обсуждение их слов будет сильно затруднено.

Администрация Twitter заявила, что существует для помощи в достижении глобальной, общественной дискуссии.

А избранные мировые лидеры играют критическую роль в этой дискуссии в связи с их нестандартным уровнем влияния на наше общество.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Facebook отказывается сказать, почему он выборочно подвергает цензуре политических лидеров по запросу американского правительства, после того как он удалил аккаунты в соцсетях чеченского лидера Рамзана Кадырова.

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