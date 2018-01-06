02:00 06.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе закроют генконсульство Беларуси

Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто. Об этом сообщается на сайте Совета Министров Беларуси.

В Одессе закроют генконсульство Беларуси

Дипломатическое представительство закрывается в связи с постановлением правительства Беларуси от 4 января 2018 года. Генконсульство должно быть закрыто до 23 февраля.

Министерству иностранных дел поручено принять необходимые меры по закрытию генконсульства. Постановление Совета Министров от 9 марта 2011 года №288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в г. Одессе " признано утратившим силу".

Отметим, что генеральное консульство Беларуси в Одессе работало с 2011 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в австралийском Сиднее впервые открылось украинское представительское консульство. Открытие здания консульства прошло во время торжественной церемонии в сиднейском Литкомбе. Первым и почетным консулом от украинской стороны стал Ярослав Думу.

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