В Дании отыскали самую дорогую бутылку водки

Бутылка была найдена в одном из кафе столицы Копенгагена. Она была найдена случайным гражданином на строительной площадке. Выяснилось , что кто-то уже успел опустошить бутылку до дна. Однако хозяин украденного сувенира остался доволен находкой, так как, вероятно, воры не понимали цену того, что они похитили. Цена такой бутылки водки составляет 1,2 млн евро. Стоимость бутылки обусловлена тремя килограммами золота и тремя килограммами серебра.

Владелец бара, где теперь находится бутылка, но уже под усиленной охраной заверил, что наполнит бутылку русской водкой.

"Она была пуста, но, тем не менее, я так счастлив. Бутылка была ценна", - радостно говорит владелец Cafй 33.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Броварах у мужчины отобрали авто и бутылку водки.