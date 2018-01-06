15:23 06.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинцы не чувствуют позитивных изменений в стране, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко согласен с тем, что украинцы не ощущают изменений в стране. Об этом передает The Economist .

Украинцы не чувствуют позитивных изменений в стране, - Порошенко

Президент в своей колонке "Мир и развитие" написал, что украинское общество действительно не чувствует реформ и изменений, которые произошли в стране за последние четыре года. Порошенко понимает ту усталость общества от постоянных экономических колебаний на рынке, он видит отчаянное положение ряда украинцев и пытается сделать все возможное, чтобы реформы и преобразование в стране действительно давали качественный результат. 

Гарант сетует даже на то, что украинцы перестали реагировать на позитивные изменения. 

"Работать лучше, исправлять ошибки и благодарить за критику тех, кто нанял на эту работу", - резюмирует глава государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидер страны Петр Порошенко задекларировал около миллиона гривен дивидендов по вкладам в своем банке.

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