13:41 06.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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С начала года биометрический контроль на въезде в Украину прошли 15,5 тысяч россиян

По информации Госпогранслужбы, система биометрического контроля работает эффективно, "серьезных проблем не замечено".

С начала года биометрический контроль на въезде в Украину прошли 15,5 тысяч россиян

Как сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, уже с начала запуска биометрического контроля на въезде в Украину прошли более 22,5 тысяч человек, из них почти 15,5 тысяч – граждане РФ.

В ведомстве отмечают, что работа проходит без утрудненный и эффективно.

По словам Слободяна, база биометрического контроля только начала наполнятся, поэтому увязывать непропуск граждан в Украину с ее функционированием преждевременно.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Министерстве внутренних дел Украины поведали о деталях работы программы биометрического контроля на украино-российской границе.

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