Посол Ирана заявил, что управление протестами происходило из-за рубежа

Такие сведения передает издание Reuters.

По словам представителя Ирана, США злоупотребили своими полномочиями постоянного члена Совбеза, созвав встречу для обсуждения иранских протестов.

"Очень обидно, что, несмотря на сопротивление части членов, этот Совет разрешил действующей администрации США злоупотребить, организовав встречу в отношении происшествия, что не входит в ее мандат", - сказал он.

Так, митинги в Иране начались как выступления против высокой инфляции и повышения цен на основные продукты питания, но быстро переросли в антиправительственные протесты.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки в ближайшие дни созовут экстренное заседание Совета безопасности Организации объединенных наций по правам человека. Это связано с массовыми протестами в Иране.