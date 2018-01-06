Покупка мебели в спальню: учимся экономить

Основной целью является - создания комфортного и уютного помещения. Мебель нужно выбирать в соотношении с габаритами самой комнаты и особенностями ее дизайна.

Чтобы не загромождать и без того небольшое помещение, лучше предварительно проанализировать необходимость каждого из предметов интерьера.

Модульные системы являются одним из самых оптимальных вариантов для обустройства маленькой спальни с нестандартной планировкой. Они состоят из отдельных элементов: кровати, шкафа, трюмо, комода, зеркала и т.д. оформленных в одном стиле и прекрасно дополняющих друг друга.

Практичный, функциональный и оригинальный вариант мебели поможет создать собственный неповторимый интерьер без помощи профессионального дизайнера, а значит, существенно сократит расходы. Если какие-то из предметов покажутся вам лишними, вы легко сможете вычеркнуть их из своего заказа и тем самым удешевить покупку. То же самое можно сказать и о модульных кроватях. К примеру, не для каждой спальни нужен туалетный столик с пуфом и комод одновременно. Эти две вещи можно заменить одним комод с зеркалом и уже существенно сэкономить.

Чтобы сэкономить собственные средства обратите внимание на более доступные модели мебели для спальни. Это означает, что от натурального дерева придется отказаться в пользу более дешевого МДФ или ДСП. Конечно, по характеристикам она уступает изделиям из массива, но цена способна все перекрыть. Чтобы даже недорогая мебель прослужила вам как можно дольше, не забывайте о правильном уходе и соблюдайте все рекомендации от производителя.

Есть специальные модели из ЛДСП, они более стойкие к влаге и высоким температурам, так что вполне стерпят влажную уборку. Также чтобы не переплатить выбирайте правильные магазины, которые сотрудничают с производителями напрямую, без посредников. Большинство из них периодически устраивают акции и распродажи, благодаря которым цена на мебель может снизиться до 50%, а это очень существенно. Многие производители в дополнение к собственным товарам предлагают покупателям бесплатную доставку.

Вывод: для того чтобы обустроить собственную спальню за небольшие деньги нужно пожертвовать двумя вещами - ее долговечностью и количеством.