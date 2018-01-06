Мы не рассчитываем стать членом ЕС в 2018 году, - Порошенко

По словам украинского гаранта, на сегодняшний день выстроена дорожная карта по вступлению Украины в Евросоюз и страна медленно, постепенно, но продолжает двигаться в правильном направлении. Необходимо добиться фундаментальных изменений, чтобы достичь права занять должное место в союзе европейских семей. Кроме того, существует перспектива вступления в НАТО, однако Украине стоит еще достичь опеределенных экономических и политических преобразований, чтобы нас стали рассматривать как возможного кандидата.

"Наши задачи на сегодня: это - ассоциация с Шенгенской зоной, присоединения к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку", - резюмирует глава государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что украинцы не ощущают изменений в стране.