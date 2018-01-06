04:00 06.01.2018 | Общество | Новости
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Чем полезно для человека вино

Вино это чуть ли не единственный полезный алкогольный напиток. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из канадского университета Куинс.

Чем полезно для человека вино

Так, красное вино содержит более 500 различных химических веществ и все они полезны для здоровья человека. Специальные частицы ЛПВП-холестерина не только повышают количество в организме жизненно необходимого инсулина, но и предотвращают появление сахарного диабета и улучшают кровяное давление. Другой элемент, который находится в вине - полифенол, обладает антиоксидантным и противовоспалительным воздействием. Ученые и эксперты утверждают, что потребление каждый день небольшого количества вина предотвращает головные боли.

"Вкусовые качества этого напитка бесспорно велики, но и полезность для здоровья не уступает этому показателю", - говорится в результатах исследования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2017 году украинские производители нарастили объемы экспорта пива и вина в полтора раза.

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