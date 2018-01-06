Чем полезно для человека вино

Так, красное вино содержит более 500 различных химических веществ и все они полезны для здоровья человека. Специальные частицы ЛПВП-холестерина не только повышают количество в организме жизненно необходимого инсулина, но и предотвращают появление сахарного диабета и улучшают кровяное давление. Другой элемент, который находится в вине - полифенол, обладает антиоксидантным и противовоспалительным воздействием. Ученые и эксперты утверждают, что потребление каждый день небольшого количества вина предотвращает головные боли.

"Вкусовые качества этого напитка бесспорно велики, но и полезность для здоровья не уступает этому показателю", - говорится в результатах исследования.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в 2017 году украинские производители нарастили объемы экспорта пива и вина в полтора раза.