07:00 06.01.2018 | Политика | Новости
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Американские конгрессмены сомневаются в психическом здоровье Трампа

Группа конгрессменов США просит экспертов-психологов из Йельского университета составить психологический портрет Дональда Трампа. Об этом передает DW.

Американские конгрессмены сомневаются в психическом здоровье Трампа

В начале декабря психологическую проверку в университете проходили сенаторы из Демократической партии США, а также один республиканец. Все представители заявили, что сильно обеспокоены риторикой и заявлениями дейтсвеющего президента Дональда Трампа, а потому готовы составить прошение, дабы он прошел специальный психологический тест. В интервью CNN профессор Йельского университета Бенд Ли заявила, что более 27 психотерапевтов по всей стране усматривают в поведении Трампа расстройства в его душевном здоровье.

Однако сама Ли уверена, что если бы президента страдал какими-то серьезными душевными расстройствами, то он бы и не оказался на своем посту.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Трамп требует от Конгресса ужесточить правила въезда в США для мигрантов.

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