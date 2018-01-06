В начале декабря психологическую проверку в университете проходили сенаторы из Демократической партии США, а также один республиканец. Все представители заявили, что сильно обеспокоены риторикой и заявлениями дейтсвеющего президента Дональда Трампа, а потому готовы составить прошение, дабы он прошел специальный психологический тест. В интервью CNN профессор Йельского университета Бенд Ли заявила, что более 27 психотерапевтов по всей стране усматривают в поведении Трампа расстройства в его душевном здоровье.

Однако сама Ли уверена, что если бы президента страдал какими-то серьезными душевными расстройствами, то он бы и не оказался на своем посту.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Трамп требует от Конгресса ужесточить правила въезда в США для мигрантов.