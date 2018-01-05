Выбираете котлы для бани? Интернет-магазин отопления Boiler Shop поможет!

Особенности моделей

Интернет магазин отопления Бойлер Шоп предлагает большой выбор банных отопительных приборов.

Немаловажно учесть конструкцию печи:

- Закрытая печь имеет контейнер для камней. Такую печь принято устанавливать в русских парных, где важна высокая влажность.

- Открытая печь с каменкой наружу. Модель подходит для финской сауны с сухим горячим паром.

- Комбинированный котел для бани с топливником. Модель сочетает функционал закрытых и открытых вариаций.

Второй важный критерий-ndash; топливо, которым вы будете laquo;кормить-raquo; печку:

- брикеты;

- дрова;

- электричество;

- газ.

Самые распространенные виды котлов для бань работают на дровах. Их преимущества:

- дешевизна горючего;

- большой выбор моделей;

- высокий КПД (свыше 80%).

Котлы для бань, которые работают на сжиженном или природном газе, требуют затрат на энергоноситель, но не нуждаются в особом уходе и «умеют» тонко настраивать температуру. Электропечи равномерно прогревают помещение и не требуют отводить продукты горения. Обратившись к специалистам интернет-магазина Бойлер Шоп, вы получите бесплатную профессиональную помощь в подборе котла для бани.

Как выбрать идеальный котел

- Главный среди критериев выбора – габариты и функционал будущей бани:

- Если вы собираетесь устроить банный домик с комнатами отдыха и моечными, стоит купить котел для отопления помещения и нагрева воды, а непосредственно в парилке – печку-каменку в виде котла.

- Если вы хотите обустроить семейную баню, достаточно одной печи, которая дает тепло, горячую воду и пар.

- Наилучший материал для современного банного котла – металл. Такие устройства компактны, надежны, просты в использовании. Их корпус бывает цилиндрическим, прямоугольным или фигурным, сваривается из железных листов, внутри устроены камеры для камней, воды и топлива.

Печи могут устанавливаться горизонтально и вертикально. Их преимущества:

- быстро греются;

- просто монтируются и обслуживаются;

- нет риска пожара;

- нет угарных газов;

- мобильны и эргономичны;

- долго служат.

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