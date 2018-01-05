Выбираете котлы для бани? Интернет-магазин отопления Boiler Shop поможет!

Особенности моделей
Интернет магазин отопления Бойлер Шоп предлагает большой выбор банных отопительных приборов.
Немаловажно учесть конструкцию печи:
- Закрытая печь имеет контейнер для камней. Такую печь принято устанавливать в русских парных, где важна высокая влажность.
- Открытая печь с каменкой наружу. Модель подходит для финской сауны с сухим горячим паром.
- Комбинированный котел для бани с топливником. Модель сочетает функционал закрытых и открытых вариаций.
Второй важный критерий-ndash; топливо, которым вы будете laquo;кормить-raquo; печку:
- брикеты;
- дрова;
- электричество;
- газ.
Самые распространенные виды котлов для бань работают на дровах. Их преимущества:
- дешевизна горючего;
- большой выбор моделей;
- высокий КПД (свыше 80%).
Котлы для бань, которые работают на сжиженном или природном газе, требуют затрат на энергоноситель, но не нуждаются в особом уходе и «умеют» тонко настраивать температуру. Электропечи равномерно прогревают помещение и не требуют отводить продукты горения. Обратившись к специалистам интернет-магазина Бойлер Шоп, вы получите бесплатную профессиональную помощь в подборе котла для бани.
Как выбрать идеальный котел
- Главный среди критериев выбора – габариты и функционал будущей бани:
- Если вы собираетесь устроить банный домик с комнатами отдыха и моечными, стоит купить котел для отопления помещения и нагрева воды, а непосредственно в парилке – печку-каменку в виде котла.
- Если вы хотите обустроить семейную баню, достаточно одной печи, которая дает тепло, горячую воду и пар.
- Наилучший материал для современного банного котла – металл. Такие устройства компактны, надежны, просты в использовании. Их корпус бывает цилиндрическим, прямоугольным или фигурным, сваривается из железных листов, внутри устроены камеры для камней, воды и топлива.
Печи могут устанавливаться горизонтально и вертикально. Их преимущества:
- быстро греются;
- просто монтируются и обслуживаются;
- нет риска пожара;
- нет угарных газов;
- мобильны и эргономичны;
- долго служат.
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