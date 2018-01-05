07:46 05.01.2018 | Общество | Новости
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Вулкан на Ключевской выбросил шлейф пепла

На Камчатке в ночь на пятницу, 5 января, вулкан Ключевской выбросил столб пепла.

Вулкан на Ключевской выбросил шлейф пепла

Шлейф пепла от него протянулся на более чем 90 километров. Как сообщение Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями, на данный момент вулкан продолжает выбрасывать пар с газом с примесью пепла на высоту до 5,5 километров над уровнем моря. Парогазовый шлейф с пеплом протянулся на 92 километра к западу - северо-западу от вулкана.

KVERT установил для Ключевского один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

Вместе с тем в Главной управлении Министерство чрезвычайных ситуаций России по Камчатскому краю сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.

Напомним, Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тысяч метров. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 километров от него расположены поселки Ключи и Козыревск.

Как сообщал УРА-Информ, в ночь на понедельник, 24 апреля, на Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил столб пепла высотой семь километров над уровнем моря.

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