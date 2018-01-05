В Украине в пятницу тепло и влажно

Только на Западе возможен штормовой ветер с порывами до 15-20 метров за секунду. Температура воздуха в течение дня ожидается от 2 до 5 теплых градусов. При этом небольшие морозы ближайшей ночью вероятны на Западе, северо-востоке и Востоке.

Ветер южный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 0-2 теплых градуса. Днем потеплеет до 3-5 градусов.

На западе Украины также без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет от 1 до 6 градусов со знаком плюс.

На севере страны синоптики осадков также не обещают. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет от 1 до 6 градусов со знаком плюс.

В центральных областях без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет от 1 до 6 градусов со знаком плюс.

На востоке страны сегодня ночью и утром небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем будет от 1 до 6 градусов со знаком плюс.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 0-5 теплых градусов. Днем потеплеет до 4-9 градусов.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 4-9 градусов.

Народный прогноз: 5 января почитается память святых Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября. Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: Пришел Федул, ветер подул - это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября - 6 января).