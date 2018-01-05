В Макеевке боевик повредил автомобиль миссии ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в четверг, 4 января, на сайте ОБСЕ. Согласно сообщению, 3 января, представители миссии находились в Макеевке.

Члены патруля миссии видели двух мужчин, которые, очевидно, были в состоянии алкогольного опьянения. Они утверждали, что они являются членами "ДНР".

Один из мужчин, агрессивно выражаясь, подошел к команде СММ, и вскоре после этого наблюдатели видели, что тот же человек ударил ногой по пластиковой решетке радиатора автомобиля миссии, который был припаркован в 10-15 метрах от их позиции, нанеся автомобилю незначительные повреждения. Наблюдатели сразу же покинули этот район, - пояснили в отчете.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг утром, 4 января, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб украинский разведчик Александр Чегурко.