08:58 05.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг на Донбассе один военнослужащий ранен - ВИДЕО

За прошедшие сутки четверг, 4 января, боевики дважды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В четверг на Донбассе один военнослужащий ранен - ВИДЕО

В результате атак противника один военнослужащий получил ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО,

раненного оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая врачебная помощь. Состоянию его жизни ничего не угрожает.

Вместе с тем, впервые за последние трое суток, нарушен режим перемирия на Луганском направлении. Вечером более десяти мин калибра 120-мм боевики выпустили по оборонным укреплениям сил АТО возле Луганского.

На донецком направлении боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а также 120-мм минометов у Верхнеторецкого.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины ни разу огонь в ответ не открывали.

Напомним, за минувшие сутки боевики пять раз нарушали режим тишины. Вместе с тем во второй половине дня обстрелов в зоне проведения антитеррористической операции не зафиксировано. Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки нет.

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