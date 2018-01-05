Украинские моряки возвращаются домой с арестованного в Сирии судна

Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, все документы сирийские органы власти вернули морякам, а также нашли замену экипажа среди местных жителей и вернули граждан Украины в Ливан.

А уже сегодня, на ливанской границе их встретил консул Украины. Примечательно, что все финансовые вопросы – оплата транспортных расходов, авиабилетов в Украину – урегулированы Посольством Украины в Ливане.

Совсем скоро все украинские моряки возвратятся к своим семьям.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Европейский союз собирается рассмотреть введение новых экономических санкций против Сирии. По словам главы дипломатии ЕС, Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения.