Украина существенно нарастила экспорт водки

Сообщается, что ранее основным покупателем украинской продукции были страны Союза независимых государств, в особенности Россия, которая покупала почти 66 процентов продукции. Однако из-за войны на востоке Украины производителям ликеро-водочных изделий пришлось переориентироваться на европейские рынки. Теперь украинские производители экспортируют в Латвию, Польшу и Германию. Украина также не отстает в импорте дорогостоящих горячительных напитков из Европы. В 2017 году показатель импорта вырос на десять процентов.

Обьем экспорта украинской водки за границу вырос почти в два раза - 20 процентов, в сравнении с 2016 годом - 10 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за последние 10 лет в Украине официальное производство водки упало в 3,5 раза вследствие непродуманной налоговой политики.