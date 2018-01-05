Ученые NASA показали мировую карту температурных аномалий - ФОТО

Об этом сообщает NASA.

По словам ученных, красным обозначены участки, температура которых выше средней, голубым – ниже. Белым обозначены места, где температура соответствует норме.

Также наблюдения были собраны спектрорадиатометром с ультразвуковым резонансным изображением (MODIS) на спутнике NASA. Ученые отмечают, что прибор собирает данные о температуре поверхности земли, а не воздуха. Поэтому на карте в виде горячих точек могут отображаться развитые городские районы, которые днем обычно горячее, чем окружающие природные экосистемы или сельскохозяйственные угодья.





"Теплые аномалии, которые сохраняются на большей части земного шара на протяжении многих лет, могут быть признаками глобального потепления", - добавляют ученые.



Кстати, последние полученные данные датируются февралем 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства представило общественности уникальную фотографию на которой видно галактику ESO 580-49, которая находится в созвездии весов. Соответствующий снимок сделанный с помощью орбитального телескопа Hubble.