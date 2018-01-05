Уборщик в Дубае наткнулся на сумку с бриллиантами и золотом

Как сообщает издание StepFeed, столь необычную находку мужчина сразу же отнес в полицейский участок.

Примечательно, что мужчина наткнулся на сумку, когда убирал в одном из зданий в районе Аль Кузейс. Затем он отнес свою находку в полицейский участок, где ее содержимое оценили в 55 тысяч долларов.

За свой поступок мужчина был награжден благодарственной грамотой, а также специальным подарком. Что именно за подарок был вручен мужчине, не сообщается.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", студент из штата Огайо подарил своему учителю необычный подарок на Рождество. Диджей Соммерс, который преподает в одном из учебных заведений в Дейтоне заявил, что родители его учеников часто на новогодние и рождественские праздники дарят ему различные подарки. Это могут быть конфеты, свечи или свежие кондитерские изделий, а бывает и что-то из компьютерной техники или книг. Но в этом году один из его студентов подарил учителю целую коробку бутылок вина на которых вместо обычной этикетки изображена фотография его студента.