08:31 05.01.2018 | Политика | Новости
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Трамп требует от Конгресса ужесточить правила въезда в США для мигрантов

Лидер страны Дональд Трамп требует от группы сенаторов-республиканцев план иммиграционной реформы, ужесточающей правила въезда в страну для мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Трамп требует от Конгресса ужесточить правила въезда в США для мигрантов

По словам президента, такой план должен быть разработан для иммиграционной реформы, который бы отвечал интересам американских рабочих и семей, а также безопасности.

Таким образом, он призвал Конгресс изменить нынешнюю иммиграционную систему, которая "подводит американцев". Он отметил, что цепная иммиграция открывает двери для террористов, а визовая лотерея не дает ничего экономике страны.

Как считает Трамп, что многие демократы подержат данную инициативу.

По его мнению, необходимо убедить Конгресс выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой, которая должна остановить наркоторговцев и контрабандистов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи из-за нового проведения испытаний баллистических ракет. Последние испытание межконтинентальных баллистических ракет поставило точку в терпении мирового сообщества, все 15-ть членов совета безопасности большинством голосов проголосовали за продолжение старого пакета санкций на ограничение поставок нефти, газа и текстиля.

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