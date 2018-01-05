Трамп требует от Конгресса ужесточить правила въезда в США для мигрантов

По словам президента, такой план должен быть разработан для иммиграционной реформы, который бы отвечал интересам американских рабочих и семей, а также безопасности.

Таким образом, он призвал Конгресс изменить нынешнюю иммиграционную систему, которая "подводит американцев". Он отметил, что цепная иммиграция открывает двери для террористов, а визовая лотерея не дает ничего экономике страны.

Как считает Трамп, что многие демократы подержат данную инициативу.

По его мнению, необходимо убедить Конгресс выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой, которая должна остановить наркоторговцев и контрабандистов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи из-за нового проведения испытаний баллистических ракет. Последние испытание межконтинентальных баллистических ракет поставило точку в терпении мирового сообщества, все 15-ть членов совета безопасности большинством голосов проголосовали за продолжение старого пакета санкций на ограничение поставок нефти, газа и текстиля.