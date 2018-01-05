14:56 05.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно о потребностях возвращенных пленных

Руководитель офиса по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая опровергла информацию о том, что заложники которых вернули из ОРДЛО, нуждаются абсолютно во всем.

Стало известно о потребностях возвращенных пленных

Об этом передает издание LIGA.net.

Согласно ее словам, возвращенные из плена украинцы полностью обеспечены всем необходимым для лечения. Медикаментами и средствами гигиены они обеспечены полностью. Но это не значит, что они ни в чем не нуждаются.

Сейчас, по ее информации, 24 военных находятся на территории военного госпиталя и 36 гражданских в Феофании.

Также решаются вопросы с обустройством тех, кто жил на оккупированной территории, таких около 30 человек.

В ближайшее время на заседание правительства будет вынесена инициатива компенсации вернувшимся из плена, чтобы они могли обустроить свой быт.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко назначила очередную встречу всех, кто причастен к этому процессу. На встрече будет обсуждаться новый процесс возможной передачи и будут готовиться документы.

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